Hasan Salihamidzic äußert sich zu FCB-Transferplänen

27.01.2020, 09:30 Uhr | t-online.de, dak

Der deutsche Nationalspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern München schließt einen Wechsel ins Ausland nicht aus. Zumindest für die Zukunft. Denn derzeit ist das Ziel des 24-Jährigen "mit Bayern München eine Ära zu prägen – mit dem ganz großen Ziel, die Champions League zu gewinnen". Das sagte Kimmich den Kollegen von "Kicker". Generell finde er es schön, dass es noch Vereinstreue gibt. "Gerade hier bei Bayern München hat man viele Komponenten, die passen, vor allem das Sportliche, genauso das ganze Drumherum."

Zuletzt konnten die Bayern Álvaro Odriozola von Real Madrid auf Leihbasis verpflichten. Jetzt äußert sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu den Transferplänen vom FC Bayern München. Nach dem geglückten Rückrundenstart und der Rückkehr einiger verletzter Spieler sehe er keinen weiteren Transferbedarf im Winter. "Wenn man sieht, wie sich die Situation im Kader entwickelt hat, hat der Trainer wieder Optionen", sagte Salihamidzic.

