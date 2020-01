LIVESport-Tag im Live-Blog

FC-Bayern-Star wieder zurück im Training

30.01.2020, 15:14 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Kingsley Coman hat erstmals seit Mitte Dezember am Mannschaftstraining von FC Bayern München teilgenommen. Der Franzose absolvierte am Donnerstag die erste Hälfte der knapp eineinhalbstündigen Einheit. Coman hatte am 11. Dezember beim 3:1 in der Champions League gegen Tottenham Hotspur einen Kapseleinriss im linken Knie erlitten.

Am Donnerstag verließ Coman nach 45 Minuten den Platz und arbeitete individuell im Leistungszentrum weiter. Bis auf Niklas Süle, der sich nach seinem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining befindet, waren somit alle Bayern-Profis auf dem Rasen im Einsatz. Javi Martinez absolvierte nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel allerdings nur eine Laufeinheit.

Die Roten Bullen spielen heute Abend in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zuhause gegen die Augsburger Panther. „Wir müssen wieder so spielen, wie wir es früher in der Saison getan haben“, fordert Daryl Boyle seine Mannschaftskollegen von EHC Red Bull München auf. Er erwartet ein intensives Duell gegen den Tabellenzehnten, teilte der Verein mit.

Sechs Nachwuchsspieler des FC Bayern München sind im Februar im Kader diverser Nachwuchs-Fußball-Nationalmannschaften: Torben Rhein und Bright Arrey-Mbi aus der U19 nehmen mit der deutschen U17-Nationalmannschaft am Algarve Cup teil.



Für die kroatische U17-Nationalmannschaft laufen die FCB-U17-Spieler Gabriel Vidovic und Gabriel Marusic bei einem Vier-Nationen-Turnier auf. Ebenfalls aus der U17 fahren Pepe Brekner und Justin Janitzek mit der deutschen U16-Auswahl zu einem Entwicklungsturnier in Portugal. Drei weitere Spieler sind auf Abruf nominiert.

Mainz-05-Trainer Achim Beierlorzer sieht die Partie am Samstag als "Bonusspiel, weil wir gegen die aktuell beste deutsche Mannschaft" spielen: "Wir wollen das Spiel nicht wegschenken. Aber wenn alles normal läuft, wird das wohl für Bayern laufen."

Obwohl der Viertletzte der Bundesliga die zurückliegenden drei Punktspiele verloren hat, möchte es Beierlorzer den Bayern "so schwer wie möglich" machen. Mehr lesen Sie hier.

Der frühere Bundesliga-Profi Stefan Lex stürmt weiter für den TSV 1860 München. Wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte, kann er nach der Vertragsverlängerung mit dem 30-Jährigen "für die kommenden Spielzeiten planen". Details zur Laufzeit machten die Löwen nicht.

"Stefan hat sich gerade in den letzten Wochen in seiner neuen Rolle zu einem absoluten Leistungsträger in unserem Spiel entwickelt. Darüber hinaus übernimmt er auch abseits des Platzes für die Gruppe viel Verantwortung und identifiziert sich hundertprozentig mit dem vorgegebenen und eingeschlagenen Weg des TSV 1860 München", sagte Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Ottmar Hitzfeld sieht Hansi Flick durchaus als Dauerlösung bei Bayern München. "Das kann ich mir vorstellen", sagte der 71-Jährige bei "Sport1", "aber bei Bayern wird nicht in einem oder in einem halben Jahr abgerechnet, sondern jeden Monat. Da muss man sehr erfolgreich sein und darf sich kein Tief erlauben. Gerade, wenn man als Trainer noch jung im Geschäft ist."

Bisher habe Flick "einen guten Job gemacht, Ruhe reingebracht und eine Aufholjagd gestartet", führte Hitzfeld weiter aus: "Er ist auch von allen Beteiligten akzeptiert, damit meine ich die Mannschaft, die Verantwortlichen und auch die Medien. Er liefert eine gute Performance ab."

Nach einer letzten Station in der Fußballprovinz Brasiliens hat der frühere FC-Bayern-Verteidiger Lucio am Mittwoch mit 41 Jahren das Ende seiner Profilaufbahn verkündet. "Heute ist ein spezieller Tag für mich", sagte der ehemalige Bundesliga-Spieler in einem Live-Interview in der Sportsendung "Globo Esporte". Ganz aus dem Fußball will sich der letzte noch aktive Weltmeister von 2002 aber nicht zurückziehen.

#FCBayern-Legende @l3lucio beendet im Alter von 41 Jahren seine Karriere! 🇧🇷

Wir bedanken uns für großartige Spiele in 🔴⚪ und wünschen nur das Beste! #MiaSanMia #Lúcio pic.twitter.com/AlpY4P22uX — FC Bayern München (@FCBayern) January 30, 2020

Das Training beim FC Bayern München ist eskaliert. Zwei Profis sind durch eine Provokation aneinander geraten. Und zwar Leon Goretzka und Jerome Boateng. Offenbar soll Boateng seinem Temkollegen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Warum, erfahren Sie hier.

