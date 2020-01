LIVESport-Tag im Live-Blog

FC-Bayern-Star schlägt Teamkollegen

30.01.2020, 08:42 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Das Training beim FC Bayern München ist eskaliert. Zwei Profis sind durch eine Provokation aneinander geraten. Und zwar Leon Goretzka und Jerome Boateng. Offenbar soll Boateng seinem Temkollegen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Warum, erfahren Sie hier.

