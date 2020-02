LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim live im Free-TV

05.02.2020, 09:26 Uhr | t-online.de, dak

Das Achtelfinale zwischen dem FC Bayern München und TSG Hoffenheim steht heute in der Allianz-Arena an. Sie können das Spiel live im Free-TV verfolgen. Um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung in der ARD. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Thomas Broich begleiten das Spiel. Kommentiert wird die Partie von Florian Naß.

Der FC Bayern München will heute in das Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Der Rückkehrer an die Tabellenspitze erwartet vier Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig im Cup-Wettbewerb die Mannschaft von 1899 Hoffenheim. "Es ist wichtig, dass wir daran anknüpfen, was wir die ersten drei Spiele in diesem Jahr geleistet haben", sagte Trainer Hansi Flick vor dem ersten Pokalspiel als Cheftrainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Die Partie beginnt heute um 20.45 Uhr.

