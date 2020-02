LIVESport-Tag im Live-Blog

Thomas Müller spricht nach Remis gegen RB Leipzig Klartext

10.02.2020, 08:21 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Nach dem 0:0 gegen RB Leipzig schwankte die Stimmung beim FC Bayern am Sonntagabend zwischen "verpasster Chance" und "Verfolger auf Distanz gehalten". Thomas Müller schlug das Unentschieden aber mächtig auf den Magen: "Wir hatten nicht diese Energie, diesen absoluten Siegeswillen", kritisierte er nach der Partie. Bei seinen Kollegen war die Einschätzung etwas positiver...

Herzlich Willkommen an diesem stürmischen Montag in unserem Sport-Live-Blog aus München! Hier gibt es auch heute wieder alles rund um den Lokalsport in München zu lesen – und natürlich alle Infos, die Sie nach dem Remis im Spitzenspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig wissen müssen.