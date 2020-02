LIVESport-Tag im Live-Blog

Geht da was mit Dayot Upamecano und dem FC Bayern?

11.02.2020, 09:09 Uhr | t-online.de

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Die aktuelle Saison läuft noch, aber natürlich plant der FC Bayern schon jetzt die nächste Spielzeit und schaut sich auf dem Markt nach Neuverpflichtungen um. Ein Kandidat könnte Verteidiger Dayot Upamecano von RB Leipzig sein, der am Sonntag im Top-Spiel glänzte. Der Franzose hat in Leipzig zwar noch Vertrag bis 2021 – aber was heißt das heutzutage schon? Upamecanos Mitspieler Konrad Laimer schwärmt jedenfalls in höchsten Tönen von ihm, wie er unserem Kollegen Patrick Mayer verriet.

