Sport-Dienstag im Live-Blog

SpVgg Unterhaching erteilt den Löwen eine Absage

11.02.2020, 18:07 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Geschäftsführer Michael Scharold nahm am Dienstag einen automatisierten externen Defibrillator (AED) entgegen. Die Aicher Ambulanz Union hat dem scheidenden Geschäftsführer und den Mitarbeitenden auch gleich noch die Benutzung erklärt.

Das #Löwen-Trainingsgelände wird wieder ein Stück sicherer. Geschäftsführer Michael #Scharold nahm heute einen... Gepostet von TSV 1860 München am Dienstag, 11. Februar 2020

Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, hat 1860 eine Absage erteilt. Unter seiner Führung werde das Heim-Stadion der Spielvereinigung "weder dauerhaft, noch zeitweise" an die Löwen vermietet werden. Das sagte er am Dienstag der "Süddeutschen Zeitung".

Nach seiner Muskelverletzung trainiert Javi Matínez auch im Schneetreiben, um schnellstmöglich wieder zu spielen. Sein individuelles Training setzte er nicht aus – auch wenn seine Mitspieler einen freien Tag genossen, wie der FC Bayern auf seiner Internetseite schreibt.

Die Essenerinnen verlieren die nächste Top-Spielerin nach München. Lea Schüller folgt ihrer ehemaligen Teamkollegin Linda Dallmann. Mehr lesen Sie hier.

Hasan Ismaik hat gegenüber der "Abendzeitung" Robert Schäfer ins Gespräch gebracht für die Nachfolge von Michael Scharold. Der Noch-Geschäftsführer hört zum Ende der Saison auf. Der 1860-Investor soll gesagt haben: "Ich hoffe, Robert Schäfer kommt wieder, denn er hat in den letzten Jahren in Dresden und Düsseldorf viel gelernt und Erfahrungen gesammelt."

Heute Abend müssen die Münchner Basketballer in der Basketball-Bundesliga gegen die BG Göttingen ran. Sturmtief "Sabine" hat auch ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht und so mussten die Profis bereits Montagmorgen im Mannschaftsbus aufbrechen. Tip-Off ist um 20.30 Uhr.

Viele von Ihnen werden sich über diese Info freuen: Das DFB-Pokal-Viertelfinale am 3. März gegen FC Schalke 04 wird live in der ARD übertragen. Spielbeginn ist um 20.45 Uhr.

Damit das Grünwalder Stadion für die Dritte Liga umgebaut werden kann, bräuchte der TSV 1860 München ein Ausweichstadion. Im Gespräch ist der Sportpark in Unterhaching – doch die Anwohner sehen das kritisch. Sie befürchten eine Zunahme von Lärm, Müll und Verkehrschaos und schrieben den Gemeinderatsfraktionen ihre Sorgen. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Die aktuelle Saison läuft noch, aber natürlich plant der FC Bayern schon jetzt die nächste Spielzeit und schaut sich auf dem Markt nach Neuverpflichtungen um. Ein Kandidat könnte Verteidiger Dayot Upamecano von RB Leipzig sein, der am Sonntag im Top-Spiel glänzte. Der Franzose hat in Leipzig zwar noch Vertrag bis 2021 – aber was heißt das heutzutage schon? Upamecanos Mitspieler Konrad Laimer schwärmt jedenfalls in höchsten Tönen von ihm, wie er unserem Kollegen Patrick Mayer verriet.

