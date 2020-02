LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern soll Verkauf eines Profis planen

12.02.2020, 11:02 Uhr | t-online.de, dak

Egal, ob Bayern München, 1860 München, Red Bull München oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

Der Batteriehersteller "Varta" ist neuer Sponsor des FC Bayern München. Das berichtet der SWR. Demnach wurde die Kooperation für drei Jahre geschlossen.

Der FC Bayern München stehe vor dem Verkauf des französichen Fußballweltmeisters Corentin Tolisso. Das berichtet die "Sport Bild". Der Mittelfeldspieler hat noch einen Vertrag bis 2022, zeige aber zu wenig Leistung. Mehr lesen Sie hier.

Die Basketballer vom FC Bayern München haben in der Basketball-Bundesliga ihre zweite Saison-Niederlage kassiert. Die Münchner unterlagen am Dienstagabend bei der BG Göttingen überraschend mit 81:90 (40:44). Zuvor hatte der Titelverteidiger nur bei den MHP Riesen Ludwigsburg verloren.

Nach dem Rückzug des Löwen-Chefs Michael Scharold sucht der Verein nun einen neuen Geschäftsführer. Investor Hasan Ismaik hat bereits einen Kandidaten im Visier, wie der "Merkur" berichtet. Er schlägt offenbar Robert Schäfer vor. Dieser war zwischen 2010 und 2013 bereits bei 1860 München Chef.

