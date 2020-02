LIVESport-Tag im Live-Blog

Als der FC Bayern in Leibchen gegen Köln spielte

14.02.2020, 08:27 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Am Wochenende spielt der FC Bayern gegen den 1. FC Köln. Vom Glanz alter Zeiten sind die Kölner weit entfernt – und doch erinnert man sich gerne an einige der früheren Aufeinandertreffen beider Vereine. Auf der Website des FC Bayern gibt es jetzt einen Rückblick auf ein ganz besonderes Spiel: Vor 19 Jahren mussten die Bayern in Leibchen gegen die Kölner ran. Das dürfte am Sonntag ganz sicher nicht passieren.

Einen schönen guten Morgen. Auch heute berichten wir wieder über das aktuelle Sportgeschehen in München - und hoffen, Sie schauen immer mal bei uns rein!