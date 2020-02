LIVESport-Tag im Live-Blog

Ex-Torwart: "Alexander Nübel noch unter Manuel-Neuer-Level"

18.02.2020, 07:33 Uhr | t-online.de, dak

Torwart Alexander Nübel: In Bayern wird er an Manuel Neuer gemessen. (Quelle: Kessler-Sportfotografie/imago images)

Für den ehemaligen Schalke-Torwart Oliver Reck hat der zum FC Bayern München wechselnde Alexander Nübel noch nicht das Level von Nationaltorwart Manuel Neuer.

"Der Junge ist schon gut, hat eine gewisse Klasse, aber er ist noch nicht auf dem Niveau, das ein Manuel Neuer hat", sagte Reck. "Da fehlen noch zwei, drei Stufen. Er ist auf einem guten Weg, aber hat das Niveau eines Manuel Neuers noch lange nicht", sagte Reck.



Für Nübel könne es am sinnvollsten sein, sich ausleihen zu lassen. Denn: "Gerade in dem Alter muss er spielen", sagte Reck, der derzeit den Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh II trainiert.

