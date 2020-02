LIVESport-Tag im Live-Blog

Uli Hoeneß unterstützt den FC Bayern in London

20.02.2020, 09:09 Uhr | t-online.de, dak

Marco Hiller, Keeper beim TSV 1860 München, wird heute 23 Jahre alt. Er ist seit 2017 in der ersten Mannschaft der Löwen. Seine Karriere im Verein begann er 2012.

In dieser Saison haben die #Löwen mit Marco #Hiller im Tor noch kein Pflichtspiel verloren. Heute feiert der Keeper... Gepostet von TSV 1860 München am Mittwoch, 19. Februar 2020

Dieses Match will Uli Hoeneß nicht verpassen: Der ehemalige Präsident des FC Bayern München wird mit der Mannschaft nach London reisen, um sich dort am nächsten Dienstag das Champions-League-Spiel gegen Chelsea live anzusehen. Das berichtet die "Bild". Seit seinem Rücktritt 2019 war er nur noch bei den Heimspielen dabei.

