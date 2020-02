LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern feiert Jubiläum

27.02.2020, 08:04 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Heute feiert der FC Bayern München Geburtstag: 120 Jahre wird er alt! Am 27. Februar 1900 wurde der Verein von elf Männern, angeführt vom späteren ersten FCB-Präsidenten Franz John, im Münchener Café Gisela gegründet.

Bayern-Profis präsentieren das Sondertrikot: Das schlichte Design soll an das Trikot von 1932 erinnern. (Quelle: Adidas)



Zu diesem Jubiläum gratuliert FC-Bayern-Ausstatter Adidas mit einem speziell für diesen Anlass designten Trikot. Das weiß-rote Jersey, das an jenes Trikot erinnert, in dem die Bayern 1932 ihre erste deutsche Meisterschaft feierten, werden die Spieler einmalig am 8. März im Bundesliga-Derby gegen Augsburg tragen.

Einen schönen guten Morgen. Auch heute berichten wir wieder über das aktuelle Sportgeschehen in München.