Ermittlungen nach Bayern-Hoffenheim-Spiel starten

02.03.2020, 09:26 Uhr | t-online.de, dak

Zwei Tage nach dem ersten Euroleague-Sieg außerhalb Deutschlands kamen die Bayern ganz schlecht ins Spiel gegen Oldenburg und lagen bereits nach wenigen Minuten zweistellig hinten (4:14). Auch in der Folge blieben die Münchner schwach und gingen mit einem Zwölf-Punkte-Rückstand in die Halbzeit.

"Wir sind viel zu nachlässig. Oldenburg macht es gut, aber wir müssen einfach konzentrierter spielen", sagte Bayerns Nationalspieler Danilo Barthel zur Pause auf "Magentasport". Und plötzlich kippte das Spiel. Der deutsche Meister gewann das dritte Viertel mit 25:1, ging damit seinerseits zweistellig in Führung und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Endstand: 79:58. Top-Scorer der Partie war Münchens Paul Zipser mit 15 Punkten.

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beginnt diese Woche mit den Ermittlungen zu dem denkwürdigen Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Beide Clubs und der Schiedsrichter werden wie bei solchen Verfahren üblich zu Stellungnahmen aufgefordert. Mit einem schnellen Urteil des DFB-Sportgerichts ist nicht zu rechnen.



Die Bundesliga-Partie am Samstag wurde zweimal wegen Hass-Plakaten gegen Hoffenheims Mäzen Hopp unterbrochen. Auch die weiteren Partien mit Schmähgesängen und Bannern in Dortmund, Köln und Berlin werden den DFB beschäftigen.

