LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern will Hoffenheim-Täter bestrafen

02.03.2020, 15:22 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat als Reaktion auf den Skandal vom letzten Bundesliga-Spieltag die Gründung einer "Anti-Hass-Kommission" angekündigt. "Wir können da nicht zur Tagesordnung übergehen. Diese Kommission wird die Vorkommnisse aufarbeiten, dabei auch eng mit der Sonderkommission der Polizei in Mannheim zusammenarbeiten – aber sich auch damit beschäftigen, wie wir in der Zukunft mit dem Thema umgehen", sagte der Bayern-Boss bei "Bild".

Die Täter müssten "natürlich damit rechnen", so Rummenigge, "dass sie nachhaltig von Bayern München bestraft werden. Wir wollen dieses hässliche Gesicht vom FC Bayern nicht mehr wiedersehen."

Der Löwen-Investor Hasan Ismaik hat die Reaktion der Verantwortlichen des FC Bayern München gelobt. "Wie sie am Wochenende in Hoffenheim reagiert und Dietmar Hopp vehement verteidigt haben", habe seinen Respekt verdient. Er könne sich in die Situation hineinversetzen, schreibt Ismaik auf Twitter.

Liebe Löwen,



ich bin kein Fan des FC Bayern, aber ich muss Karl-Heinz Rummenigge, dem Präsidenten Herbert Hainer und den Verantwortlichen dieses Vereins meine Hochachtung und meinen Respekt aussprechen, ... pic.twitter.com/dz50JHNzp7 — ismaik1860 (@ismaik1860) March 2, 2020

FC-Bayern-Trainer Hansi Flick wünscht sich, dass nach den Beleidigungen von Bayern-Fans gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp nun im DFB-Pokal wieder der Sport im Mittelpunkt steht. "Ich hoffe einfach, dass sich das wirklich auf den Fußball konzentriert", sagte er vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Dienstag beim FC Schalke 04. Dass Fan-Aktionen wie am Wochenende in Sinsheim allerdings sofort aufhören, kann sich Flick "schwer vorstellen, aber das sind immer Spekulationen".

Dass die Vorkommnisse vom Samstag sein Team in der Vorbereitung auf Schalke beeinflussen würden, befürchtet Flick nicht. "Da habe ich meine Mannschaft sehr, sehr fokussiert erlebt", sagte der Bayern-Coach.

Der ehemalige ghanaische Fußball-Nationalspieler und Schalker Ex-Profi Hans Sarpei glaubt an eine Chance der Königsblauen im Viertelfinalduell des DFB-Pokals am Dienstag gegen den FC Bayern München. "Bayern ist der Favorit, aber Schalke spielt zu Hause", sagte Sarpei dem Sport-Informations-Dienst. "Sie müssen den Bayern wehtun auf dem Platz. Sie müssen zeigen, dass sie das Spiel noch mehr gewinnen wollen. Dann ist es möglich, dass Schalke das Spiel gewinnt."

Der 16-jährige Maxim Gresler hat sich für eine Zukunft beim TSV 1860 München entschieden. "Ich bin stolz weiter das Trikot der Löwen tragen zu dürfen und werde alles daran setzen, das in mich gesetzte Vertrauen mit Leistungen und einer stetigen Weiterentwicklung zurück zu geben", teilte er auf der Vereins-Website mit. Der Tölzer stand in der laufenden Saison zwölfmal für die U17-Löwen auf dem Platz und trainierte bereits im Wintertrainingslager in La Manga mit den Profis.

Maxim #Gresler und die Münchner #Löwen machen einen großen Schritt in eine gemeinsame Zukunft. Der Verteidiger aus der... Gepostet von TSV 1860 München am Montag, 2. März 2020

Zwei Tage nach dem ersten Euroleague-Sieg außerhalb Deutschlands kamen die Bayern ganz schlecht ins Spiel gegen Oldenburg und lagen bereits nach wenigen Minuten zweistellig hinten (4:14). Auch in der Folge blieben die Münchner schwach und gingen mit einem Zwölf-Punkte-Rückstand in die Halbzeit.

"Wir sind viel zu nachlässig. Oldenburg macht es gut, aber wir müssen einfach konzentrierter spielen", sagte Bayerns Nationalspieler Danilo Barthel zur Pause auf "Magentasport". Und plötzlich kippte das Spiel. Der deutsche Meister gewann das dritte Viertel mit 25:1, ging damit seinerseits zweistellig in Führung und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Endstand: 79:58. Top-Scorer der Partie war Münchens Paul Zipser mit 15 Punkten.

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beginnt diese Woche mit den Ermittlungen zu dem denkwürdigen Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Beide Clubs und der Schiedsrichter werden wie bei solchen Verfahren üblich zu Stellungnahmen aufgefordert. Mit einem schnellen Urteil des DFB-Sportgerichts ist nicht zu rechnen.



Die Bundesliga-Partie am Samstag wurde zweimal wegen Hass-Plakaten gegen Hoffenheims Mäzen Hopp unterbrochen. Auch die weiteren Partien mit Schmähgesängen und Bannern in Dortmund, Köln und Berlin werden den DFB beschäftigen. Auch der "Zweikampf der Woche" hat sich mit dem allgegenwärtigen Thema beschäftigt.

Herzlich Willkommen an diesem Montag in unserem Sport-Live-Blog aus München! Hier gibt es auch heute wieder alles rund um den Lokalsport in München zu lesen.