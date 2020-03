LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern München unterliegt Baskonia Vítoria-Gasteiz

05.03.2020, 08:44 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Deutschland hat beim Algarve Cup 2020 gegen Schweden mit 1:0 gewonnen. Mit Leupolz, Gwinn, Hendrich und Magull standen auch vier Spielerinnen vom FC Bayern auf dem Feld. Samstag geht es weiter gegen Nordwegen.

Die Basketballer des FC Bayern haben ihren Aufwärtstrend gegen Baskonia Vítoria-Gasteiz nicht fortsetzen können. Sie verloren das Spiel gegen den spanischen Playoff-Kandidaten mit 71:80 (41:44). In der zweiten Halbzeit lagen die Bayern zunächst noch vorn, doch dann verloren sie "den offensiven Rhythmus", wie die Mannschaft selbst berichtet. Den kompletten Spielbericht finden Sie hier.

Einen schönen guten Morgen. Auch heute berichten wir wieder über das aktuelle Sportgeschehen in München.