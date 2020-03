LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern-Trainer Hansi Flick erhält wohl Angebote aus England

05.03.2020, 10:20 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Mit seiner Erfolgsserie beim FC Bayern München hat Trainer Hansi Flick einem Bericht des "Kicker" zufolge Vereine in England auf sich aufmerksam gemacht. An den 55-Jährigen seien "konkrete Anfragen" aus der Premier League herangetragen worden, schrieb das Fußball-Fachblatt am Donnerstag. Flick war in München Anfang November als Nachfolger von Niko Kovac zum Cheftrainer befördert worden. Im Dezember wurde verkündet, dass er mindestens bis Saisonende bleibe.

Es wird erwartet, dass die Münchner den früheren Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw längerfristig binden will. Das deutete Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge jüngst an. Laut "Kicker" hat sich auch der Aufsichtsrat der Bayern bereits für eine Verlängerung von Flicks Vertrags über die laufende Saison hinaus ausgesprochen.

Deutschland hat beim Algarve Cup 2020 gegen Schweden mit 1:0 gewonnen. Mit Leupolz, Gwinn, Hendrich und Magull standen auch vier Spielerinnen vom FC Bayern auf dem Feld. Samstag geht es weiter gegen Nordwegen.

Greg Monroe und Michael Eric: Der FC Bayern hat das Spiel gegen Baskonia verloren. (Quelle: Philippe Ruiz/imago images)



Die Basketballer des FC Bayern haben ihren Aufwärtstrend gegen Baskonia Vítoria-Gasteiz nicht fortsetzen können. Sie verloren das Spiel gegen den spanischen Playoff-Kandidaten mit 71:80 (41:44). In der zweiten Halbzeit lagen die Bayern zunächst noch vorn, doch dann verloren sie "den offensiven Rhythmus", wie die Mannschaft selbst berichtet. Den kompletten Spielbericht finden Sie hier.

Einen schönen guten Morgen. Auch heute berichten wir wieder über das aktuelle Sportgeschehen in München.