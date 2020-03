LIVESport-Tag im Live-Blog

Ehemaliger FCB-Spieler liefert nun bei Trabzonspor ab

06.03.2020, 10:23 Uhr | t-online.de, dak

In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

In einem Interview mit "sport1.de" hat der ehemalige Bayern Stürmer Roque Santa Cruz zugegeben "etwas Angst vor Kahn" gehabt zu haben. Er sei aber ein "großer Torwart" gewesen. Was der Paraguayer noch über seine Zeit beim FC Bayern München zu sagen hat, lesen Sie hier.

Nach der 71:80-Heim-Niederlage gegen Vitoria-Gasteiz am Mittwoch spielen die Bayern-Basketballer heute Abend in der Euroleague gegen den FC Barcelona. Viel Zeit zum Ausruhen haben die Jungs vom FC Bayern München danach allerdings nicht: Am Sonntag sind sie in der Basketball-Bundesliga zu Gast in Bayreuth.

"Rot gegen Rassismus". Unter diesem Motto setzt sich der FC Bayern München gegen Rassismus und Diskriminierung ein. "Es ist wichtig, dass wir alle zeigen, dass es keine Rolle spielt, welche Hautfarbe ein Mensch hat, ob du Mann oder Frau bist, welche Religion du hast und wo du herkommst. Bei uns zuhause in den Niederlanden sagen wir: Wir können alle voneinander lernen", erklärt Lineth Beerensteyn. Vielfalt erweitere den Horizont und für Diskriminierung und Rassismus gebe es weder auf dem Fußballplatz noch in der Gesellschaft Platz. Wir stimmen zu!

Beim FC Bayern München lief es für ihn gar nicht gut, doch danach ging es bergauf: José Sosa ist mittlerweile Leistungsträger beim türkischen Erstligisten Trabzonspor. Im Oktober 2009 trennten die Bayern sich von Sosa, liehen ihn für eine Saison aus. Dann wurde er an den SSC Neapel verkauft. In Italien konnte er sich jedoch auch nicht etablieren. Besser wurde es dann bei Metalist Kharkov in der Ukraine. Es folgte Besiktas und schließlich Trabzonspor.

Einen schönen guten Morgen. Auch heute berichten wir wieder über das aktuelle Sportgeschehen in München.