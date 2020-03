LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern München trifft im DFB-Pokal-Halbfinale auf Eintracht Frankfurt

09.03.2020, 09:31 Uhr | t-online.de, vss

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München in 2019: Auch in diesem Jahr treffen beide Mannschaften aufeinander. (Quelle: Joaquim Ferreira/HBM-Media/imago images)

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Die Damenmannschaft des FC Bayern München hat anlässlich des Weltfrauentags am gestrigen Sonntag eine Kampagne mit dem Unternehmen Siemens gestartet: "Each for Equal" lautet das Motto. Hintergrund: Die Fußballerinnen möchten zelebrieren, was Frauen alles geschafft haben und sich für Frauenrechte einsetzen, sowie gegen Gewalt an Frauen kämpfen.

For #IWD2020, we teamed up with FC Bayern Frauen to challenge stereotypes, fight bias, broaden perceptions and celebrate women's achievements. Let’s be #EachforEqual #InternationalWomensDay Gepostet von Siemens am Sonntag, 8. März 2020

Der FC Bayern München hat die Partie gegen den SC Augsburg am Sonntag klar für sich entschieden: Ein 2:0 konnten die Bayern ihren Gegnern entlocken. Damit steht der FCB derzeit an der Tabellenspitze, ist ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen – und muss gegen Eintracht Frankfurt ran. Der FC Bayern hat Respekt vor dem Los, die Eintracht hat den Rekordmeister bereits geschlagen. "Der Gegner ist sehr erfahren, gerade im Pokal. Das ist eine Mannschaft, die Qualität hat. Das wird ein Pokal-Fight. Das Finale ist unser Ziel", sagt Coach Hansi Flick.

