Champions-League-Spiel wird zum Geisterspiel

Das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea am 18. März findet als Geisterspiel statt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister jetzt mitteilte, wird diese Partie wegen der Folgen des neuartigen Coronavirus vor leeren Zuschauerrängen ausgetragen.

Die Entscheidung des Freistaats, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen zu untersagen, betrifft mindestens drei Heimspiele des FC Bayern München. Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am 18. April gegen den FC Chelsea fällt ebenso in den Zeitraum wie die Bundesliga-Partien gegen Eintracht Frankfurt (22. März) und Fortuna Düsseldorf (11. April). Sollte der deutsche Fußball-Rekordmeister in einem wahrscheinlichen Königsklassen-Viertelfinale am 7./8. April Heimrecht haben, wäre auch dieses Spiel betroffen.

Wie die Auswirkungen genau sind, stand zunächst nicht fest. Viel spricht dafür, dass diese Partien aber ohne Zuschauer als Geisterspiele stattfinden. Eine Entscheidung darüber gibt es aber noch nicht.

In der Münchner Sportsbar "Cafe Schiller" wolle man im Falle des möglichen Zuschauer-Ausschlusses bei kommenden Heimspielen für einen Ansturm der Fußballfans alle Kapazitäten frei machen, sagte Eigentümer Walter Staudinger. "Eventuell werden wir dann Sitzplätze zu Stehplätzen umfunktionieren, damit mehr Leute Platz finden." Die Bayern spielen an diesem Samstag beim 1. FC Union Berlin. Das Spiel wird nach Auskunft örtlichen Behörden im Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick mit Zuschauern ausgetragen.

Das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München am Samstagabend wird mit Publikum ausgetragen. Dies teilte der Berliner Fußball-Club am Dienstag nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden mit. Die örtlichen Behörden im Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick hätten den Klub informiert, "dass sie nach umfangreicher Prüfung der aktuellen Risikobewertung in Bezug auf die Ausbreitung des Coronavirus entschieden haben, keine Anordnung über einen Ausschluss von Zuschauern für das Heimspiel zu erlassen", hieß es in einer Stellungnahme des Vereins.



Am 10. März 2009 hat Thomas Müller sein Champions-League-Debüt gegeben. Nun könnte der FCB-Star einen Rekord aufstellen. Denn in den elf Jahren hat Müller 111 Spiele absolviert. Mit 44 Toren ist er bereits deutscher Rekordtorschütze, 17 Vorlagen gab er. Mit 112 Champions-League-Einsätzen steht noch Philipp Lahm auf Platz 1. Doch schon im Rückspiel gegen den FC Chelsea könnte Müller aufholen.

Die Amateurmannschaft des FC Bayern München muss am Wochenende gegen Ingolstadt ran. Von insgesamt sieben Spielen in 2020 hat der FCB bisher sechs für sich entscheiden können.

Die Löwen vom TSV 1860 würden unter der Austragung von Geisterspielen heftig leiden. Finanziell geht es dem Verein nicht gerade gut. Den Verlust von Einnahmen der etwa 15.000 Zuschauer am Samstag würden die Löwen deutlich zu spüren bekommen. Dazu kommen die drohenden Zuschauerausfälle gegen Würzburg und Rostock. Derzeit prüft der DFB die Spielverlegungen in der 3. Liga.

Das größte europäische Kickboxturnier vom 13. bis 15. März, durchgeführt durch den SVN München im Sportpark, wurde zum Schutz vor der Coronavirus-Ausbreitung durch den Dachverband WAKO abgesagt. Informationen über einen Nachholtermin und die weitere Entwicklung sind noch nicht bekannt.

Auch in Bayern sollen Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern nicht mehr stattfinden. Darauf habe sich der schwarz-orange Koalitionsausschuss (CSU und Freie Wähler) am Montag in München geeinigt. Das betrifft in erster Linie auch Spiele vom FC Bayern München. Darunter Heimspiele des Rekordmeisters, doch auch das Rückspiel im Champions League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea.

Oliver Kahn fordert drastische Maßnahmen bei rassistischen Äußerungen und Beleidigungen im Stadion. Man müsse konsequent gegen Leute vorgehen, die diese großartige Atmosphäre stören, erklärt er im Podcast "Kicker meets DAZN". Er selbst wurde als Spieler von Zuschauern mit Bananen beworfen und mit Affenlauten verunglimpft. "Irgendwann wird das schwer zu ertragen. Deswegen kann ich mich sehr gut hineinversetzen, was es bedeutet, rassistisch angegangen zu werden." Er ergänzt, dass es für ihn auch nicht immer einfach gewesen war, "jahrelang ins Tor zu gehen und erstmal den ganzen Gemischtwarenladen an Früchten und was da sonst so im Fünfmeterraum lag, wegzuräumen".

