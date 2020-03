FC-Bayern-Vorstand äußert sich zu Rassismus im Fußball

LIVESport-Tag im Live-Blog

Oliver Kahn fordert drastische Maßnahmen bei rassistischen Äußerungen und Beleidigungen im Stadion. Man müsse konsequent gegen Leute vorgehen, die diese großartige Atmosphäre stören, erklärt er im Podcast "Kicker meets DAZN". Er selbst wurde als Spieler von Zuschauern mit Bananen beworfen und mit Affenlauten verunglimpft. "Irgendwann wird das schwer zu ertragen. Deswegen kann ich mich sehr gut hineinversetzen, was es bedeutet, rassistisch angegangen zu werden." Er ergänzt, dass es für ihn auch nicht immer einfach gewesen war, "jahrelang ins Tor zu gehen und erstmal den ganzen Gemischtwarenladen an Früchten und was da sonst so im Fünfmeterraum lag, wegzuräumen".

