Chelsea-Spieler vor Bayern-Spiel positiv auf Coronavirus getestet

13.03.2020, 09:41 Uhr | t-online.de

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen hat die Stadt Dortmund eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus am Mahnmal der Dortmunder Bittermark abgesagt. Weil der Heinrich-Czerkus-Gedächtnislauf einen direkten Bezug zu der Veranstaltung hat und ähnlich viele Teilnehmer erwartet werden, muss auch dieser entfallen. Das teilte der "BVB Fanclub Heinrich Czerkus" auf Facebook mit.

Heinrich-Czerkus-Gedächtnislauf 2020 fällt aus Als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die Stadt... Gepostet von BVB Fanclub Heinrich Czerkus am Donnerstag, 12. März 2020

Kurz vor dem Champions-League-Duell beim FC Bayern ist FC Chelseas Stürmer Callum Hudson-Odoi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der englische Fußball-Erstligist heute mit. Der 19-Jährige ist damit der erste Spieler in der Premier League, der sich mit Sars-CoV-2 infiziert hat.



Am Montag zeigte er Symptome einer Erkältung und trainierte seither nicht. Nun muss Hudson-Odoi in Quarantäne. Das betrifft auch alle Personen, die zuletzt Kontakt mit ihm hatten, also erstmal das gesamte erste Team, die Trainer und einige Betreuer. Für die Londoner kommen diese Nachrichten zur Unzeit. Der Verein bestreitet am Mittwoch kommender Woche das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Ob das Spiel trotzdem stattfinden kann, ist fraglich. Schließlich sind für jeden Verdachtsfall normalerweise 14 Tage Quarantäne vorgesehen.

