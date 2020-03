LIVESport-Tag im Live-Blog

Mahnende Worte von Uli Hoeneß zur Corona-Krise

Samstag um 15.30 Uhr hätte das Bundesligaspiel vom FC Bayern München und FC Union Berlin stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Krise wurde das Spiel bis auf Weiteres abgesagt. Vielen Fußballfans gefällt das gar nicht. Doch Leon Goretzka macht auf einen viel wichtigeren Aspekt aufmerksam. Denn derzeit geht es um die Gesundheit aller.

Samstag, 15:30 - Zu einer Uhrzeit, an der wir eigentlich um Tore, Punkte und Meisterschaften kämpfen, kämpfen Mediziner für unsere Gesundheit.



Lasst uns als Gesellschaft zusammen stehen und denen helfen, die Hilfe benötigen. Nehmt die offiziellen !! Infos der Städte ernst. 🙏 pic.twitter.com/HjTEFDhKJU — Leon Goretzka (@leongoretzka_) March 14, 2020

Bei Sechszig herrscht gerade sportlicher Stillstand zum Schutz vor dem sich ausbreitenden Coronavirus. Am Sonntag teilte der Münchner Klub nochmals mit, dass auch am Dienstag kein Spielbetrieb stattfinden wird. Heute dann der Appell an Fans und sonst jeden: "Soziale Kontakte minimieren. Corona eindämmen". Versehen ist der Facebook-Post mit den Hashtags #flattenthecurve und #bleibtgesund.

FC Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß appelliert in Zeiten der Corona-Krise an jeden, es sei wichtig, "dass man innehält, wir müssen Geduld haben und entschleunigen, bis die Zahlen der Infizierten runtergehen". Dass jetzt alles herunterfährt, sei normal, erklärt er im Interview mit "Kicker". Die Frage, ob die Europameisterschaft stattfinden könne, sei da völlig uninteressant. Im Vordergrund stehe nun, auf jeden einzelnen zu achten. Auch nach seinen Statements im Doppelpass bei "Sport1" fand Hoeneß Zuspruch im Netz.

Bester und wichtigster Auftritt von #Hoeneß aller Zeiten. Hut ab!

Hilft hoffentlich, dass langsam auch die letzten (Dümmsten) kapieren, worum es eigentlich geht. #FCBayern https://t.co/AkryKCyhlt — Patrick Strasser (@AZ_Strasser) March 15, 2020

