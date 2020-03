LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern und Telekom bieten FC Bayern.tv live kostenfrei an

17.03.2020, 07:52 Uhr | t-online.de, vss

Schlussjubel vom FCB am Fanblock: Zukünftig können Sie weitere Inhalte des Teams kostenfrei im FC Bayern.tv sehen. (Quelle: kolbert-press/imago images)

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Der FC Bayern und Partner Telekom haben sich dazu entschieden, den TV-Sender FC Bayern.tv live vorerst kostenfrei anzubieten. Damit wollen sie ihren Anhängern in dieser schweren Lage entgegenkommen und ermöglichen, weiterhin FCB-Inhalte zu sehen. Zu empfangen ist der Sender über die MagentaSport-Plattformen, sowie die Klub-Website "fcbayern.com" und die Smartphone-Apps des FC Bayern. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie hier.

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus München! Auch heute berichten wir wieder über alles rund um den Lokalsport in München. Schauen Sie immer mal wieder vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben.