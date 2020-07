Als Power Forward oder Center

FC Bayern-Basketballer verpflichten Ex-NBA-Star

28.07.2020, 15:46 Uhr | dpa

Die Basketballer vom FC Bayern bekommen Verstärkung aus den USA – ein ehemaliger NBA-Spieler kommt zu den Münchnern. Er soll als Center oder Power Forward zum Einsatz kommen.

Der FC Bayern hat seinen zweiten Neuzugang für die nächste Basketball-Saison bekanntgegeben. Die Münchner verpflichteten den Amerikaner Malcolm Thomas für die Positionen als Power Forward oder Center unter dem Korb. Der 31-Jährige bekommt beim ehemaligen deutschen Meister einen Vertrag für zunächst eine Spielzeit mit der Option auf ein zusätzliches Jahr, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Thomas spielte zuletzt beim türkischen Spitzenverein Fenerbahce Istanbul und davor zwei Jahre lang bei Chimki Moskau, bringt also Erfahrung in der Euroleague mit. Zudem stand er in seiner Karriere 40 Mal in der Eliteliga NBA auf dem Feld, verteilt auf die Teams San Antonio, Golden State, Chicago, Utah und Philadelphia.

Malcom Thomas für BC Khimki im Einsatz: Der ehemalige NBA-Spieler wechselt nun zu den Münchnern. (Quelle: Zuma Press/imago images)



US-Center Monroe geht

Vor Thomas hatten die Bayern schon Aufbauspieler Wade Baldwin geholt. Dem gegenüber stehen die Abgänge der deutschen Nationalspieler Danilo Barthel (Fenerbahce) und Maodo Lo (Alba Berlin), auch US-Center Greg Monroe wird im Herbst nicht in der Bundesliga zurückerwartet.

"Malcolm ist inzwischen ein Euroleague-Routinier, er wird uns mit seiner Erfahrung, seinem Basketball-IQ und seiner Athletik im Frontcourt erheblich weiterhelfen", sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi über den 2,06 Meter großen Profi aus Missouri.