Thomas M├╝ller hat beim FC Bayern verl├Ąngert, aber was wird aus Manuel Neuer, Serge Gnabry und vor allem Robert Lewandowski? Die Verantwortlichen des Vereins haben noch einiges zu tun in den kommenden Wochen.

Die Vertragsverl├Ąngerung mit Thomas M├╝ller kommt nicht wirklich ├╝berraschend. Klub und Spieler hatten in den vergangenen Wochen bereits mehrfach angedeutet, dass man sich auf einem sehr guten Weg befindet. Dennoch d├╝rften Hasan Salihamidzic & Co. erleichtert sein, dass man eine Baustelle weniger hat.

Der 32-j├Ąhrige Offensivspieler ist nicht nur sportlich extrem wichtig f├╝r die M├╝nchner (36 Torbeteiligungen in 43 Spielen in dieser Saison), M├╝ller ist DIE Identifikationsfigur beim deutschen Rekordmeister und zweifelsfrei eines der gr├Â├čten Aush├Ąngeschilder des Klubs. Mit der Verl├Ąngerung des DFB-Stars senden die Bayern-Bosse zudem auch ein klares Signal an Manuel Neuer und Robert Lewandowski .

Bayern h├Ąlt an seiner ├ť30-Regel fest

M├╝ller soll angeblich auf einen neuen Zwei-Jahresvertrag bis 2025 gehofft haben. Die Verantwortlichen an der S├Ąbener Stra├če haben sich jedoch an ihre eigene ├ť30-Regel gehalten, die besagt, dass man Spielern die ├Ąlter als 30 sind nur noch Einjahresvertr├Ąge anbietet. So hat man einst auch bei den Klub-Legenden Arjen Robben und Franck Ribery gehandelt. So soll es wohl auch bei Neuer und Lewandowski laufen.