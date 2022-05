Gravenberch und Mister X?

Konrad Laimer von RB Leipzig ist einer davon. Der ├ľsterreicher gilt als "Pressingmaschine" und steht bei Nagelsmann angeblich ganz hoch im Kurs . Die Bayern waren bereits im Vorjahr an dem 24-J├Ąhrigen dran, ein Wechsel kam jedoch nicht zustande. Bedingt durch die Tatsache, dass Laimer nur noch bis 2023 an Leipzig gebunden ist, erscheint ein Transfer im Sommer durchaus m├Âglich.

Serge Gnabry und Robert Lewandowski sind entscheidend

Auch in der Offensive gibt es viele potenzielle Transferkandidaten f├╝r die Bayern. Rein faktisch betrachtet hat man, Stand heute, aber keinen wirklichen Bedarf. Dies k├Ânnte sich jedoch in den kommenden Wochen ├Ąndern. Vieles h├Ąngt davon ab, ob und wie es mit Serge Gnabry und Robert Lewandowski an der S├Ąbener Stra├če weitergeht. Bei Letzterem meldeten die "Bild" und "Sport1" am Donnerstag, er werde seinen Kontrakt nicht verl├Ąngern und wolle noch in diesem Sommer weg.