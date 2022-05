Der FC Bayern bemĂŒht sich aktuell offenbar um Ousmane DembĂ©lĂ© vom FC Barcelona. Der Franzose wird als möglicher Nachfolger fĂŒr den wechselwilligen Serge Gnabry gehandelt. Was steckt hinter dem GerĂŒcht?

Die französische "L’Équipe" hat Anfang der Woche enthĂŒllt, wonach die Bayern sich mit Ousmane DembĂ©lĂ© beschĂ€ftigen. Demnach stehen die MĂŒnchner bereits in Kontakt zum Management des 25-JĂ€hrigen. Die "Sport Bild" bestĂ€tigte diese Meldung.

Demnach haben die Bayern den FlĂŒgelstĂŒrmer bereits seit knapp einem Jahr auf dem Zettel. Da dessen Vertrag in wenigen Wochen beim FC Barcelona auslĂ€uft und DembĂ©lĂ© im Sommer ablösefrei zu haben ist, scheint man seine BemĂŒhungen nun zu intensivieren.

Dembélé ist schon seit Jahren ein Thema beim Rekordmeister

Vollkommen ĂŒberraschend kommen die Meldungen nicht. Der Name DembĂ©lĂ© kursiert schon seit geraumer Zeit in MĂŒnchen. Laut Michael Reschke, einst Technischer Direktor beim FCB, waren die Bayern bereits im Sommer 2016 an dem Offensivspieler dran, als dieser noch bei Stade Rennes unter Vertrag stand. Damals zog man jedoch den KĂŒrzeren gegen Borussia Dortmund, da die sportliche Perspektive beim BVB attraktiver war.