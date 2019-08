München

Bayerischer Blutspendedienst reagiert auf Datenpanne

27.08.2019, 17:33 Uhr | dpa

Blutkonserven liegen in Kisten im Kühlraum. Foto: Robert Michael/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) hat auf massive Kritik am Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten reagiert und seine Website angepasst. Das sagte ein Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, das BRK habe fahrlässig intime Daten - beispielsweise zu Drogenkonsum und Diabetes - an Facebook übermittelt, weil die Internetseite falsch programmiert gewesen sei.

Auf seiner Website bietet der Blutspendedienst einen "Spende-Check" an. Die Idee: Man beantwortet 29 Fragen zur eigenen Gesundheit und erfährt, ob man als Spender in Frage kommt. Das Problem: Auf der Website war gleichzeitig ein Marketing-Tool installiert, das bestimmte Daten wie die Internetadresse und einzelne Klicks an Facebook übermittelt - jedoch nicht die konkrete Fragestellung samt Antwort.

Der Blutspendedienst räumte jedoch gegenüber der dpa ein, dass es möglich gewesen sei, mit einigem Aufwand und krimineller Energie die Daten zu kombinieren und beispielsweise mit einem Facebook-Profil zu verknüpfen. Der Blutspende werde voraussichtlich auf das Facebook-Tool verzichten, teilte ein Sprecher mit. Wie viele Nutzer von der Datenpanne betroffen waren, ist unklar.