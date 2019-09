München

FC Bayern vor Topspiel: Augsburg erwartet Eintracht

13.09.2019, 17:37 Uhr | dpa

Der FC Bayern will im ersten Topspiel der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga am Samstag an die Tabellenspitze. Mit einem Sieg bei RB Leipzig würden die Münchner den bisherigen Erstplatzierten verdrängen. "Es wird ein Abnutzungskampf", sagte Trainer Niko Kovac. "Wir nehmen Leipzig sehr ernst. Sie sind im Moment Erster und nach dem Spiel wollen wir das sein." Das letzte Aufeinandertreffen, das Pokalfinale im Mai, entschieden die Münchner am Ende klar mit 3:0 für sich.

Nach dem mageren Saisonstart strebt der FC Augsburg am Samstag gegen Eintracht Frankfurt den ersten Sieg dieser Spielzeit an. Nach nur einem Punkt aus drei Spielen hofft Trainer Martin Schmidt, dass die Mannschaft nach einem "Erfolgserlebnis" endlich "zündet".