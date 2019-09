München

Schauspielerin May trinkt Mittags-Bier auf leeren Magen

21.09.2019, 13:31 Uhr | dpa

Die Schauspielerin Michaela May bei einer Veranstaltung. Foto: Ursula Düren/Archiv (Quelle: dpa)

Schauspielerin Michaela May (67) achtet beim Oktoberfest nicht auf die Kalorien. "Ich mach' kein Frühstück und dann gleich um Zwölfe die erste Maß. Das ist super, das ist eine super Diät, kann ich jedem empfehlen", sagte sie am Samstag nach der Eröffnung des 186. Oktoberfestes in München im Bayerischen Fernsehen. Ihr Kollege Francis Fulton-Smith (53) ist da vergleichsweise zurückhaltend: "Ich trink' wahnsinnig gerne ein Bleifreies und auch immer ein Wasser dazwischen, sonst kann man es nicht durchhalten."