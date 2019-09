München

Ministerpräsident Söder wird häufig beim Bäcker angesprochen

25.09.2019, 08:50 Uhr | dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird nach eigener Aussage am häufigsten beim Bäcker erkannt und angesprochen. "Mich stört es überhaupt nicht (...) Die meisten Menschen kommen ja auch sehr freundlich auf einen zu", sagte er in einem Interview der Illustrierten "Bunte" (Donnerstag). Für das Brötchenholen sei er zuständig, ergänzte der CSU-Chef. Betrüblich findet es Söder, wenn Politiker nicht in der Öffentlichkeit erkannt werden: "Manche Politiker kokettieren, es sei unangenehm, überall erkannt zu werden. Ich denke, das Schlimmste für einen Politiker ist, wenn er nicht erkannt wird."