München

Kathy Kelly nahm für ihren Sohn 26 Kilo ab

25.09.2019, 09:24 Uhr | dpa

Die Sängerin Kathy Kelly von der Kelly Family ist ein Fan klarer Ansagen. Als ihr Sohn Sean ihr erklärte, sie müsse abnehmen, er mache sich Sorgen, reagierte sie umgehend. "Seine Worte haben mich wachgerüttelt. Ich war einfach viel zu dick", sagte Kelly dem Magazin "Bunte". Von dem Tag an vor gut einem Jahr habe sie ihre Ernährung umgestellt. "Es gab Tage, da habe ich bis zu neun belegte Brötchen gegessen und war trotzdem nicht satt. Also schlug ich mir spät am Abend, wenn wir von der Bühne kamen, noch mal den Bauch voll", erzählte sie. Nun verzichte sie auf Weizenmehl, frühstücke Haferflocken mit Kokosmilch, esse mittags und abends Fisch oder Steak mit Gemüse, hieß es weiter. So nahm die Künstlerin 26 Kilo ab. Im kommenden Jahr wolle sie "noch mal 15 bis 20 Kilo" loswerden.