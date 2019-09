München

Mann gerät unter Tram und wird schwer verletzt

27.09.2019, 05:12 Uhr | dpa

Ein 70-Jähriger ist in München unter eine Tram geraten und dabei eingeklemmt worden. Der Mann sei an einem Bein und am Kopf schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit. Die Straßenbahn musste angehoben werden, um den Verletzten zu befreien. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.