München

Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

30.09.2019, 21:33 Uhr | dpa

Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen am Münchner Bahnhofplatz am Montag lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Die Frau musste von den Einsatzkräften befreit werden. Im Anschluss wurde sie in eine Klinik gebracht. Warum es zu dem Zusammenstoß gekommen war und wie alt die Unfall-Beteiligten sind, war zunächst unklar.