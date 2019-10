München

Hunderte Anträge auf Führerschein-Sondergenehmigungen

02.10.2019, 06:03 Uhr | dpa

1897 Minderjährige in Bayern haben im vergangenen Jahr eine Ausnahmegenehmigung für einen Führerschein beantragt, um alleine mit dem Auto fahren zu dürfen. Die Genehmigung wurde in 1124 Fällen erteilt, wie aus Zahlen des Innenministeriums in München auf eine Anfrage der Landtags-SPD hervorgeht. Das entspricht wie in den Vorjahren rund 60 Prozent. 2017 und 2016 lag die Zahl der Anträge mit 2001 beziehungsweise 2248 über dem Wert aus dem vergangenen Jahr.

Eigentlich muss man für die Fahrerlaubnis der Klasse B, die für ein Auto nötig ist, mindestens 18 Jahre alt sein. Beim sogenannten begleiteten Fahren sind es 17 Jahre. Doch das Bundesrecht erlaubt nach Ministeriumsangaben Ausnahmen, wenn beim Antragsteller "außergewöhnliche, von der Situation Gleichaltriger wesentlich abweichende Umstände vorliegen, die für ihn eine unzumutbare Härte darstellen". Das können zum Beispiel die Entfernung und Dauer der Fahrten zur Schule oder Ausbildungsstätte im Vergleich zu Fahrten im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) und Schienenpersonennahverkehr sein.