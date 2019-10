München

Betrunkener Wiesn-Gast pinkelt 18-Jähriger ans Bein

04.10.2019, 13:12 Uhr | dpa

Ein betrunkener Gast hat auf dem Oktoberfest einer 18-Jährigen ans Bein gepinkelt. Er sei zuvor aus dem Festzelt verwiesen worden, da er andere Besucher angepöbelt hatte, teilte die Polizei am Freitag mit. Vor dem Zelt stellte er sich neben die junge Frau aus Dresden und pinkelte sie an. Zwei Ordner hielten den 53-Jährigen aus München am Donnerstagabend bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben eines Polizeisprechers einen Wert von rund 1,8 Promille.

Das war nicht der erste Vorfall dieser Art: Bereits am vergangenen Sonntag nahm die Polizei auf der Wiesn einen 20-Jährigen fest, der auf einen anderen, schlafenden Gast gepinkelt und dadurch eine Schlägerei ausgelöst hatte.