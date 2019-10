München

Radfahrerin nach Unfall mit Lastwagen gestorben

06.10.2019, 14:22 Uhr | dpa

Eine 32-jährige Radfahrerin ist nach einem Unfall mit einen Lastwagen in München im Krankenhaus gestorben. Die junge Frau hatte am Montag den an einer Ampel stehenden Laster überholt und sich direkt vor ihn gestellt. Als die Ampel auf Grün schaltete, wurde sie von diesem überrollt. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie am Samstag starb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.