München

Münchner Richter urteilen über Ablöse für Einbauküche

09.10.2019, 01:17 Uhr | dpa

Wie teuer darf die Ablöse für eine Einbauküche ausfallen? Um diese Frage streiten seit bald zwei Jahren eine Hausverkäuferin und der Käufer - am Mittwoch (9.00 Uhr) soll die Entscheidung vor dem Oberlandesgericht München fallen. Der Käufer des Einfamilienhauses hatte die Küche 2017 für 15 000 Euro mitgekauft. Dann fand er allerdings die Originalrechnung von nur 12 200 Euro und verlangte Schadenersatz, den ihm das Landgericht Landshut in Höhe von gut 7 000 Euro zusprach. Die Beklagte akzeptierte das nicht. Zum Auftakt des Berufungsprozesses im Juni schlugen die Münchner Richter zunächst einen Vergleich in halber Höhe vor.