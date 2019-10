München

Wissenschaftsministerium erwartet Rekord bei Studentenzahlen

11.10.2019

Die Zahl der Studenten in Bayern steigt weiter. Für das anstehende Wintersemester rechnet Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) erneut mit einem Zuwachs. Bereits zum vergangenen Wintersemester war ein neuer Rekord vermeldet worden. In diesem Jahr dürfte sich die Anzahl der Studenten den 400 000 nähern. "Ich freue mich, dass unsere Hochschulen im Freistaat für jungen Menschen so attraktiv sind", sagte Sibler.

Heute will Sibler die genauen Zahlen bekanntgeben und über aktuelle Entwicklungen informieren. Außerdem hat er Wissenschaftler mehrerer Hochschulen in Bayern eingeladen, einen Einblick in ihre Forschungen zum Thema Künstliche Intelligenz zu geben.