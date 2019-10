München

DGB: Bayerische Azubis weniger zufrieden

18.10.2019, 10:40 Uhr | dpa

München (lby) - Die Zufriedenheit der Auszubildenden in Bayern sinkt einer Studie der DGB-Jugend zufolge. Zwar äußerten sich 72 Prozent der von der Gewerkschaft Befragten positiv. Das sei allerdings der schlechteste Wert seit Start der regionalen Auswertung im Jahr 2012, teilte der DGB am Freitag in München mit.

Auch bei der Qualität des Berufsschulunterrichts sank die Bewertung auf einen Tiefststand. Die Mehrheit von 58 Prozent fand ihn zwar gut oder sogar sehr gut, doch 2012 waren es noch 69 Prozent gewesen. Insgesamt liegt die Zufriedenheit der Auszubildenden in Bayern jedoch über dem Bundesdurchschnitt von 70 Prozent positiven Antworten.