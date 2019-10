München

Fußball-Nationalspielerin Gwinn vom FC Bayern fällt aus

18.10.2019, 14:59 Uhr | dpa

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn vom Bundesligisten FC Bayern München fällt nach einer Schulteroperation voraussichtlich bis zum Jahresende aus. Die 19-Jährige hatte sich bereits in der vergangenen Woche an der Schulter verletzt und wurde am Freitag operiert. Zur Wintervorbereitung könne die Stammspielerin "wieder ins Mannschaftstraining einsteigen", teilte der Bundesliga-Dritte am Freitag mit.