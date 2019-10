München

Lewandowski stellt Torrekorde von Aubameyang und Jancker ein

19.10.2019, 16:23 Uhr | dpa

München (dpa) - Stürmer-Star Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat am Samstag mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 beim FC Augsburg zwei Torrekorde eingestellt. Der Pole war in den ersten acht Saisonspielen der Fußball-Bundesliga erfolgreich. Das war zuvor nur Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund in der Saison 2015/16 gelungen. Zudem traf Lewandowski im elften Pflichtspiel der Bayern in Serie. Er stellte damit die vereinsinterne Bestmarke von Carsten Jancker aus dem Jahr 2000 ein.