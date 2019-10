Augsburg

Augsburg entreißt Bayern Derbysieg

19.10.2019, 17:51 Uhr | dpa

Der FC Bayern ist mit einem Derby-Schock in Augsburg in den intensiven Fußball-Herbst gestolpert und hat sich dabei auch noch größere personelle Sorgen aufgeladen. Abwehrchef Niklas Süle verletzte sich beim 2:2 (1:1) des Rekordmeisters am Knie und droht länger auszufallen. Thomas Müller erlebte als Reservist schon wieder einen frustrierenden Bundesliga-Samstag. Der Ex-Weltmeister saß zum sechsten Mal nacheinander auf der Bank und kam erst in der Schlussphase in die Partie. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Augsburger Alfred Finnbogason für das Unentschieden.