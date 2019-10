München

Grüne und Regierung wollen Hass im Netz stärker bekämpfen

21.10.2019, 05:22 Uhr | dpa

Die Grünen wie auch die Staatsregierung wollen Hass und Hetze im Netz stärker bekämpfen. Die Landtagsfraktion der Ökopartei hat deshalb ein Antragspaket gegen "Hate Speech" (deutsch für: Hassrede) im Netz vorgelegt. Der Freistaat habe "eine Fürsorgepflicht, der er bislang nur sehr ungenügend nachkommt", sagte die Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze. Das Justizministerium startet am Montag just zum Thema Hass im Netz zusammen mit der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien (BLM) eine Kampagne.

Hasskriminalität im Internet sei ein gesellschaftliches Problem, findet Schulze. Sie will das Problem "an der Wurzel packen". Damit das gelingt, fordern die Grünen unter anderem eine zentrale Beratungs- und Meldestelle für Opfer. Betroffene sollen auch die Möglichkeit bekommen, Internet-Hetze online bei der Polizei anzuzeigen. Darüber hinaus sollen Beamte von Justiz und Polizei derart geschult und ausgestattet werden, dass sie Hass und Hetze im Netz leichter verfolgen können. Auch in Schulen soll Internet-Hetze Thema sein.

Justizministerium und BLM wollen mit der Initiative "Justiz und Medien - konsequent gegen Hass" ebenfalls entschlossen gegen Verfasser von Hasskommentaren im Internet vorgehen. Täter sollen konsequenter strafrechtlich verfolgt werden können.