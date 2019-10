München

Bayern geht von Tolisso-Einsatz aus

21.10.2019, 11:54 Uhr | dpa

Der FC Bayern geht davon aus, dass Weltmeister Corentin Tolisso im Gruppenduell der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei Olympiakos Piräus spielen kann. Das sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor dem Abflug nach Griechenland im Hinblick auf einen Trainingsvorfall am Sonntag. Da hatte der Franzose kurz vor dem Ende der Einheit Probleme in der Brust. Daraufhin sei der 25-Jährige von Vereinsarzt Roland Schmidt, einem Kardiologen, untersucht worden. "Es folgt noch eine Untersuchung", berichtete Salihamidzic. "Wir gehen davon aus, dass er einsatzfähig ist."