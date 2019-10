München

Kabarettist Barwasser über das nahende Alter und seinen Hut

21.10.2019, 12:08 Uhr | dpa

Der als Erwin Pelzig bekannte Kabarettist Frank-Markus Barwasser blickt mit Spannung auf seinen 60. Geburtstag am 16. Februar 2020. "In diesem neuen Jahrzehnt passiert ja normalerweise noch mal viel: Pensionierung, Wohnmobil und spätestens jetzt die ersten Enkelkinder", sagte der gebürtige Würzburger der in München erscheinenden "Abendzeitung" (Montag). Gut möglich allerdings, dass es bei Barwasser etwas anders laufen wird, auch weil erst vor rund drei Jahren sein Sohn geboren wurde. "Den Zeitpunkt der Pensionierung bestimme ich, Wohnmobil ist nicht mein Ding, und das mit den Enkeln kann ich für die nächsten zehn Jahre definitiv ausschließen."

Der 59-Jährige ist für seine fränkisch sprechende Kunstfigur Erwin Pelzig berühmt, mit der er auf Tournee geht. Sein Markenzeichen: Ein heller Cordhut. "Der ist 25 Jahre alt und fällt auseinander. Wenn der nicht mehr reparabel ist, dann... ja, dann kann ich ihn ja mal weglassen", verriet Barwasser. Im Fernsehen trat er in der ZDF-Kabarettsendung "Die Anstalt" auf.