Stockach

Matthias Reim: Ein "Wow-Gefühl" wie am Anfang

22.10.2019, 10:39 Uhr | dpa

Der Popsänger Matthias Reim ("Verdammt, ich lieb’ Dich") hat bei seinem neuen Album ähnliche Glücksgefühle gespürt wie beim Karrierestart. "Es ist erstmals wieder so wie bei meinem Debütalbum vor fast 30 Jahren: Ich bin rundum happy", sagte der 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Freiburg. "Es passt alles, es fühlt sich gut an, und ich bin dankbar, dass ich mit meinen Liedern und Texten so stark die Menschen erreiche."

Dies habe bei früheren Alben nicht so gekannt: "Als ich das neue Album aufgenommen und es in der fertigen Reihenfolge komplett durchgehört hatte, überkam mich zum ersten Mal seit 29 Jahren wieder dieses Wow-Gefühl."

Reim, der in Stockach am Bodensee (Baden-Württemberg) lebt, bringt am Freitag (25. Oktober) mit "MR20" sein 20. Studioalbum auf den Markt. Es umfasst zwölf neue Titel, insgesamt ein Jahr hat er nach eigenen Angaben daran gearbeitet. Im kommenden Jahr feiert Reim sein 30. Bühnenjubiläum. Im März 1990 hatte er mit "Verdammt, ich lieb’ Dich" seinen ersten großen Hit, es war der Start in eine erfolgreiche Pop- und Schlager-Karriere.

Inspiriert habe ihn beim neuen Album unter anderem seine musikalische Vergangenheit, sagte Reim. Ihn habe Musik der 70er und 80er Jahre geprägt. Diese habe er einfließen lassen, daraus sei auf "MR20" eine Mischung aus deutschem Rock und modernem Schlager geworden. Mit Deep Purple und Led Zeppelin habe er zweien seiner musikalischen Vorbildern ein eigenes Lied gewidmet.