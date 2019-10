München

Telekom erhält Rechte an Fußball-EM 2024: TV-Partner gesucht

23.10.2019, 13:32 Uhr | dpa

Die Deutsche Telekom hat die exklusiven Übertragungsrechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland erhalten. Das gab das Unternehmen am Mittwoch in München bekannt. Öffentlich-rechtliche und private TV-Sender können nun aber über Sublizenzen verhandeln.