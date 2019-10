München

150 Jahre DAV: Klimawandel Thema bei Hauptversammlung

26.10.2019, 01:02 Uhr | dpa

Der Deutsche Alpenverein (DAV) will von seinen Mitgliedern künftig einen "Klimabeitrag" von einem Euro pro Jahr verlangen. Darüber sollen am heutigen Samstag (9.00 Uhr) rund 750 Delegierte bei der jährlichen Hauptversammlung des größten deutschen Sportvereins in München entscheiden. Die Gelder sollen in einen Topf fließen, aus dem der DAV Klimaschutzprojekte in den Sektionen, Landesverbänden und im Bundesverband finanziert.

Der Klimawandel sei die wohl größte Herausforderung unserer Zeit, sagte DAV-Präsident Josef Klenner am Freitag. Am Freitagabend und am Samstagabend soll der Fernsehturm in München im Grünton des DAV-Logos angestrahlt werden und so ein "grünes Ausrufezeichen" für den Klimaschutz setzen.

Der DAV war vor 150 Jahren am 9. Mai 1869 von drei Dutzend Bergsteigern in München gegründet worden, um "die Kenntnis von den Deutschen Alpen zu erweitern und zu verbreiten und ihre Bereisung zu erleichtern". Heute hat der DAV 1,3 Millionen Mitglieder, darunter allerdings viele Kinder und Jugendliche, die nicht als Vollmitglieder zählen.