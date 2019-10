München

Gärtnerplatztheater: Anthony Bramall verlängert bis 2023

28.10.2019, 15:21 Uhr | dpa

Anthony Bramall, Chefdirigent des Gärtnerplatztheaters in München. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Anthony Bramall bleibt weitere vier Jahre Chefdirigent des Gärtnerplatztheaters in München. Gemeinsam mit dem Intendanten, Josef E. Köpplinger, habe er die Vertragsverlängerung bis 2023 unterzeichnet, teilte das Staatstheater am Montag mit. Bramall ist seit September 2017 im Amt. Schon in seinen ersten beiden Spielzeiten habe der Brite ganz eigene künstlerische Akzente gesetzt. Er sei ein wunderbarer Dirigent, der es verstehe, sowohl sein Orchester, als auch sein Publikum mitzureißen, sagte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) über den Orchesterchef. Daher sei er für das Gärtnerplatztheater eine Idealbesetzung.